Gervonta se refirió a la llegada de Shakur Stevenson al peso ligero y explicó por qué no lo preocupa.

Gervonta Davis explicó por qué no lo preocupa el ascenso de Shakur Stevenson al peso ligero

Si la división de peso ligero ya era altamente competitiva con la presencia de peleadores como Devin Haney, campeón mundial indiscutible, Vasyl Lomachenko, George Kambosos, Isaac Cruz, Gervonta Davis y Ryan García si finalmente decide volver a pelear allí; la llegada de Shakur Stevenson la pondrá al rojo vivo.

El primero de todos ellos en subir al ring este 2023 será Gervonta Davis, quien este mismo sábado estará enfrentando en Washington a Héctor Luis García. Y si bien Tank tiene previsto más adelante concretar el muy esperado cara a cara ante Ryan García, se recibió a la llegada de Shakur a la división.

"¿Por qué él está hablando como si fuese el mejor? Ni siquiera peleó en 135 todavía. Ni siquiera tenía poder en 126 o 130 o nada de eso. Todo eso está bien. ¿Cómo puedes detener a las personas que realmente pueden golpear? No importa todo ese boxeo, te van a pegar. ¿Qué vas a hacer cuando te golpeen?", comenzó diciendo en diálogo con Morning Kombat.

"Yo golpeo como un peso crucero. No es solo poder. Es precisión y ubicación. Con Romero no fue solo el golpe. Fue cómo lo lancé, el lugar donde lo golpee. Fue el momento, incluso el movimiento que hice. Es cada pequeña cosa, no solo lanzar un golpe", agregó en relación a su último nocaut sobre Rolando Romero.

Curiosamente, Tank no parece haber elegido el camino que lo lleve a pelear por el campeonato mundial indiscutible de peso ligero, pues su próxima parada luego de Héctor Luis García será Ryan García. Incluso Shakur Stevenson parece estar más cerca de concretar una pelea ante Haney luego que este enfrente a Lomachenko.