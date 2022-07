Para Canelo Team no ha sido mejo inicio de año luego de que se hayan caído tres de los mejores boxeadores que tiene Eddy Reynoso. Por otro lado, al entrenador de Jalisco le han confirmado dos grandes desafíos para octubre de 2022, Julio César Martínez y Joselito Velázquez, donde será puesto aprueba por lo complejidad que serán los rivales de sus boxeadores.

Lo sucedido el pasado siete de mayo fue la gota que rebalsó el vaso debido a que Canelo Álvarez, el máximo exponente del entrenador mexicano, no pudo hacer nada contra Dmitry Bivol. Lo mismo sucedió con Rey Martínez vs. Chocolatito González y Óscar Valdez vs. Shakur Stevenson, adversarios que develaron las falencias de sus pupilos.

Por otro lado, en plena preparación a lo que será la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, a Eddy Reynoso le han confirmado dos peleas importantes con las que puede cerrar con una cerrar mejor el año con su establo. Según lo informado por Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, Julio César Martínez y Joselito Velázquez pelearán el 22 de octubre.

El mismo medio informó que la pelea de Rey Martínez será ante el británico Sunny Edwards por los Títulos Mundiales CMB y FIB Mosca, combate que no llegó a ir a subasta porque se logró llegar a un acuerdo. Esta pelea ha sido buscada tanto por el mexicano como por el inglés, quien dijo que todo el Canelo Team hacía trampa con sustancias prohibidas.

Por otra parte, en el caso de Joselito Velázquez será ante McWilliams Arroyo, puertorriqueño que busca hace tiempo enfrentar a Julio César Martínez. Sin duda, para el Olímpico e Río 2016 es un gran desafío debido a que enfrentará por primera vez un boxeador que retado a un campeón del mundo y que de salir con la mano en alto estaría cerca de tener una pelea mundialista. Debido a esto, Eddy Reynoso tiene la posibilidad de cerrar mejor el 2022 cuando acompañe a dos grandes talentos a buscar la victoria en dos difíciles peleas.