Una de las peleas que quieren ver los fanáticos del boxeo es el choque entre Ryan Garcia e Isaac Cruz en el peso ligero. Por otra parte, mientras las negociaciones entre ambas partes parecen congelarse, el padre del Pitbull habló del posible choque y comentó que su hijo está listo para ir a noquear al estadounidense.

Pasan los días y la pelea que todos quieren ver parece no concretarse ya que ninguno da el brazo a torcer debido a que ambos tienen contratos exclusivos con sus promotoras. A pesar de esto, el Consejo Mundial del Boxeo reiteró que no dieron de baja la eliminatoria al título Mundial Ligero que le pertenece a Devin Haney.

Por otra parte, mientras las charlas tratan de llegar a buen puerto, el padre de Isaac Cruz habló con Izquierdazo y comentó que su hijo está preparado para noquear a Ryan Garcia. “Estoy seguro que Isaac tiene para noquear a Ryan. El Pitbull puede noquear y antes de cuatro rounds”, expresó el entrenador del peleador mexicano.

Y agregó: “Solo una persona ha puesto mal a Isaac en su carrera, pegaba y aguantaba, pero Isaac lo noqueó. En la actualidad no hay quien pueda tumbar a Isaac”. Por otro lado, el técnico nacional no paró de pegarle al estadounidense al comparar las carreras tienen los dos, en la que según él ha sido más interesante lo hecho por el Pitbull.

“Vean el récord de Ryan y de Isaac, desde ahí parten muchas cosas. No nos espanta que digan que Ryan lo va a noquear”, expresó Isaac Cruz Sr. Por último, el padre de Cruz comentó quien debe preocuparse por conseguir la pelea es el nacido en San Diego ya que en la promotora de Golden Boy Promotion no tiene peleadores interesante en las 135 libras. “El que se debe preocupar es Ryan, no tiene tantas opciones de con quien pelear. Solo hay que darse cuenta de su último rival (Tagoe). Fue un total desconocido, con todo respeto, y cómo lo hizo ver. De Gamboa dicen que está viejo, pero demostró que tiene con qué, no cualquiera se levanta de esos impactos de Isaac”, comentó el entrenador.