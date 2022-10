Que Gervonta Davis y Ryan García se hayan dedicado el uno al otro un posteo desde sus cuentas de Instagram no puede ser casualidad. ¿O sí? Ya no es un mensaje en Twitter, mucho más habitual cuando los boxeadores quieren llamar la atención de otros, sino que los dos se tomaron el tiempo de preparar una foto, de publicarla no como una historia sino en su propio feed. Entonces, huele a que algo se está cocinando.

No es noticia que tras su regreso a los cuadriláteros, para hacer su estreno en las 140 libras con nocaut sobre Javier Fortuna, Ryan García pidió enfrentar a Gervonta Davis en esa división. Tampoco que los manejadores de Tank creen que ese combate debe hacerse en las 135 libras en las que este está buscando coronarse y en las que recientemente peleaba también el californiano.

Mucho menos es una novedad que será muy difícil que se llegue a un acuerdo entre Golden Boy Promotions, manejadora de Ryan García; y Mayweather Promotions en asociación con PBC, que promueven la carrera de Gervonta, pues nunca ha habido muy buenas relaciones entre sus directivos.

Pero que se haya iniciado una batalla desde las cuentas de Instagram de los dos peleadores alimenta la luz de la esperanza de cientos de miles de fanáticos del boxeo que ven en ese cara a cara uno de los mejores combates que puede ofrecer la disciplina en la actualidad, incluyendo todas las divisiones.

"Susurra cuando hablas en grande. Las palabras te darán una palmada", escribió Gervonta Davis en su posteo. "Gervonta necesita firmar el contrato. Tal vez está teniendo problemas para encontrar su pluma. Entiende que esta es la noche en la que todo te alcanza y la realidad se establece. Este es el tipo de pelea que ha estado en mi alma desde que era un niño. El destino tiene cita con la realidad", escribió un par de horas después Ryan García.

Ya veremos...