El pasado martes el Consejo Mundial del Boxeo ordenó el choque entre Ryan Garcia e Isaac Cruz por la eliminatoria al Título Mundial Ligero que le pertenece a Devin Haney. Por otra parte, tras a darse a conocer la noticia, el mexicano habló al respecto para golpear al estadounidense donde más le duele al decir que no es una persona estable.

Desde su aparición contra Gervonta Davis, el Pitbull Cruz no paró pedir una nueva oportunidad ante los mejores del peso ligero, en particular ante el peleador Óscar de la Hoya. A su vez, luego de noquear a Yuriorkis Gamboa, el de Ciudad de México no paró de pedir al excampeón del mundo interino del CMB, quien regresó con una deslucida victoria en las tarjetas ante el africano Tagboe.

Por otro lado, tras darse a conocer la decisión que tomó el Consejo Mundial de Boxeo sobre el choque, Isaac Cruz tundió a Ryan Garcia. “Es una felicidad, pero a su vez es una traición. Sabemos que no es una persona estable, tanto Ryan como Óscar de la Hoya. Sabemos que de la noche a la mañana sacan cualquier cosa y tiran las peleas, aunque ya estén firmadas”, expresó el mexicano a Fino Boxing.

Y agregó: “Sí, totalmente, porque no tendríamos opción de cómo protegernos si la llegara a cancelar. Entonces sí es algo preocupante, yo no estoy para darme vacaciones de un año o qué sé yo, entonces quiero aprovechar mi momento”. Cabe recordar que el estadounidense realizó una sola pelea en más de un año, mientras que el Pitbull llevó adelante dos en menos de seis meses.

Ryan Garcia y su reacción ante el anuncio

Tras el anuncio, Ryan Garcia dejó un mensaje en sus redes sociales al respecto. "¡¡¡Estoy muy emocionado!!! ¡¡¡Esta pelea acaba de ser ordenada por el CMB, hay muy pocas posibilidades de que este hombre escape de su destino cuando entre al ring conmigo... vamos, Pitbull, hora de hacer que esto suceda, no hagas nada raro, ¡¡¡démosles a los fanáticos lo que quieren!!!”, expresó el estadounidense.