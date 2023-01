Hoy por la noche, Gervonta Davis tendrá su estreno en el 2023 cuando enfrente a Héctor Luis García en Washington, con el objetivo de llegar de la mejor manera al posible con Ryan García. Por otra parte, a horas de que se lleve adelante el choque, el dominicano le dejó una advertencia a The Tank.

Poco se puede saber de la pelea que puede llegar a dar Androide García, ya que llega a este combate a sus 31 años sin grandes retos. Además, por primera vez va a la casa del comisario a buscar arruinar una fiesta que podría llevar adelante en abril de este año entre los dos estadounidenses.

Por otra parte, de cara al combate, Héctor Luis García comentó que en su país está expectante de su pelea y además le dejó un mensaje a Gervonta Davis. “Esta pelea no solo es importante para mí, sino que también para toda la República Dominicana. Estaré enfrentándome a uno de los mejores boxeadores libra por libra del planeta y tendré que estar listo para afrontar ese desafío. Demostraré que las superestrellas también pueden caer a la tierra", comentó el caribeño según lo informado por ESPN.

Y agregó: “Me siento igual de cómodo tanto en las 130 como las 135 libras. Yo acepté este desafío, ya que quiero superar mis propios límites y enfrentarme a los mejores. Depende de mí este sábado por la noche”. Por último, el dominicano marcó que hará sentir orgulloso a su país por la pelea que llevará adelante.

“Les puedo garantizar que la República Dominicana entera estará orgullosa de mí, y que nuestra bandera estará en lo más alto tras una gran actuación de mi parte. He estado peleando desde que tengo 14 años y provengo de una provincia pequeña de República Dominicana. Siempre me he tenido que esforzar mucho para obtener todo lo que tengo, y esta es una gran oportunidad para aprovechar otra gran chance”, cerró Héctor Luis García.