La denuncia policial por abuso y agresión a una mujer que recibió Rolando Romero lo dejó fuera de la cartelera del próximo 5 de diciembre y de la oportunidad de intentar arrebatar a Gervonta Davis el título mundial Regular de peso ligero de la AMB; chance que recayó ahora en manos de Isaac El Pitbull Cruz.

Pese a que no tendrá el tiempo de preparación que le hubiese gustado tener para la que sin dudas será la pelea más importante de su carrera, el mexicano no dudó ni un segundo a la hora de aceptar el desafío y se ilusiona con la posibilidad de cumplir el objetivo que persigue desde que se inició en el boxeo profesional.

"Estoy muy contento por esta oportunidad por la que vengo luchando desde hace ya cinco o seis años. Estamos trabajando bastante duro aquí en el gimnasio y se que puedo, que lo voy a lograr", expresó en diálogo con El Boxglero el pelador de 23 años que ostenta un récord de 23 victorias, una derrota y un empate.

Consciente de que Gervonta Davis es uno de los grandes peleadores de la actualidad, de todos modos se mostró seguro de tener oportunidad no solo de dejarlo sin invicto y sin cinturón, sino además de hacerlo por nocaut. "Él ha enfrentado a grandes nombres, pero no a un peleador con mis características", manifestó.

Y avisó: "Mi papá planifica la estrategia como jefe del equipo y a mí me lo transmiten para poder llevarlo a cabo en el sparring y luego transmitirlo en la pelea. A los fanáticos les digo que no se pierdan la pelea. No se va a llegar a decisión. Estamos trabajando para ir por el nocaut y lo vamos a aprovechar".