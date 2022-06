Jaime Munguia cumplió con lo que le tocaba. Este sábado, en el Honda Center de Anaheim, se impuso con autoridad a Jimmy Kelly, noqueándolo en el quinto asalto, para dejar en claro que merece tener rivales de mayor renombre que los que le ha conseguido hasta la fecha Golden Boy Promotions.

No es una novedad que el objetivo que el mexicano se ha puesto entre ceja y ceja es Jermall Charlo. Incluso, en la previa de esta pelea, no había ocultado su decepción por no haber podido llegar a un acuerdo para enfrentar al campeón mundial de peso pesado del CMB, según dijo porque no hubo acuerdo entre las cadenas DAZN y ShowTime para su transmisión.

Munguia ni siquiera había bajado del cuadrilátero cuando volvió a demostrar que mantiene el mismo deseo que antes que le avisaran que Kelly sería su rival. Y le dejó un mensaje contundente al estadounidense. "Quiero decirle a Jermall Charlo, como dice De La Hoya, que le salgan los huevitos y venga a pelear conmigo. Que no se esconda detrás de Al-Haymon", dijo al micrófono de DAZN.

El oriundo de Tijuana, de 25 años,llegó a su victoria número 40 en igual cantidad de combates como profesional. Este fue el sexto desde que decidió subir a la división de peso mediano, dejando vacante el título mundial de peso súper wélter de la OMB con el deseo de volverse campeón mundial también en la nueva categoría.

Munguia no parece estar cerca de pelear por un título mundial

Si bien el deseo de Jaime Munguia es desde hace tiempo pelear por un título mundial en la división de peso mediano, los rivales que ha enfrentado hasta la fecha no parecen alcanzar para ponerlo en ese camino de inmediato. En las 160 libras hizo su debut ante Gary O'Sullivan, a quien venció por nocaut técnico en el undécimo asalto. Le siguieron combates ante Tureano Johnson y Kamil Szeremeta, ambos retirados en el sexto asalto. Luego un combate atractivo ante Gabe Rosado, en el que necesitó de las tarjetas para imponerse en decisión unánime. Y antes de enfrentar a Kelly había conseguido un buen nocaut en el tercer asalto ante D'mtrius Ballard, peleando en Tijuana.