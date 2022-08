El último fin semana, Jake Paul y su promotora anunciaron la cancelación de la pelea luego de Hasim Rahman Jr no haya cumplido con el pesaje pactado. Luego de este anuncio el youtuber mantuvo diálogos con la prensa y comentó que tres grandes rivales tienen la posibilidad de enfrentarlo en su segunda pelea del 2022.

No ha tenido la mejor de la suerte el estadunidense debido a que se le han caído dos peleas a lo largo de estos meses. Primer el fue el hermano de Tyson Fury, Tommy, y en los últimos días fue el peleador Rahman Jr, quien no pudo pasar los diferentes chequeos que exigía la Comisión Atlética de Nueva York, por lo que el combate no se realizará.

Fue en sus redes sociales donde Jake Paul comentó que se sentía desbastado luego de que se haya caída la pelea. “Hasim Rahman Jr. se ha retirado de la pelea. Esto no es una broma, estoy devastado, no puedo creer esto, nos acabamos de enterar de esta noticia. Este es otro caso de un boxeador profesional, como Tommy Fury, que tiene miedo de pelear conmigo”, expresó en Twitter.

Y agregó: “Está tan claro como el agua que estos muchachos han sido tan poco profesionales, buscando cualquier excusa para sacar más dinero de este evento, para obligarnos a hacer cosas y supe desde el principio que este tipo no quería entrar al ring conmigo. Esto es lo que sucedió; para resumir. Firmó un contrato para pelear conmigo en 200 libras e iba a reducir el peso. Esto no es un problema para él; es un tipo grande con un montón de peso que perder. Primero envió un video a la comisión donde mostró que pesaba 216 libras” .

Por otra parte, en las últimas horas Jake Paul reapareció públicamente y marcó tres potenciables adversarios para su próxima pelea. “Creo que idealmente Mike Tyson sería un oponente. Nos hemos burlado de que podría estar sucediendo a finales de este año o principios del próximo. Anderson Silva ocupa un lugar destacado en esa lista y Nate Díaz también ocupa un lugar muy alto en esa lista, por lo que probablemente actualmente sean las tres opciones”, comentó el controvertido peleador a DAZN Boxing Show.