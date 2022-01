La rivalidad protagonizada por los mexicanos, Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr, ha sido una de las más sonadas del boxeo azteca, y es que ambos son contemporáneos, pero han tenido carreras completamente distintas, así como sus decisiones fuera del ring, donde el tapatío deja en la lona al sinaloense.

Pero hay un tema que se ha llevado los reflectores, y es el verdadero motivo que los llevó a comenzar esta rivalidad que al parecer ha traspasado lo profesional, y es que de acuerdo a Chávez Jr: “Soy el más guapo del boxeo, la verdad sí. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Ya le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje”, señaló en Instagram al minuto 7 de esta charla que tuvo con sus fans.

Y es que el primogénito de la leyenda del boxeo confesó en diciembre pasado que quería de nuevo enfrentar a “Canelo”, a pesar de que en 2017 fue derrotado por el originario de Guadalajara, Jalisco, y además en dicha grabación reveló que no le tiene ningún respeto pues no le agrada su forma de boxear.

“Canelo quiere que, por lo menos en el momento, la gente piense que es el mejor mexicano de todos los tiempos. Posiblemente lo pudiera ser en cualidades, pero no es en pantalones porque no tiene las agallas para enfrentarse a quien sea, como venga, con Golovkin tres veces, conmigo dos veces, con quien la gente quiera. Es un círculo que ellos tienen, pero hay detalles que quedan y no lo convierten en el ídolo que debe ser”.