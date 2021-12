Julio César Chávez Jr viene de logra una polémica victoria hace una semana y acaba de confirmar que el equipo de Jake Paul lo está buscando para realizar una pelea en el 2022. Por otra parte, el excampeón del mundo habló de la posibilidad de que lo entrene Eddy Reynoso y dijo que no tras dejarle un recado a todo el equipo de Saúl Álvarez.

Desde su caída ante Maravilla Martínez, el nacido en Sinaloa no pudo volver a encarrilar su carrera luego de perder por paliza ante el argentino cuando defendía su Título Mundial CMB Mediano. Debido a esto, se hizo más profunda la grita que hay con Canelo Álvarez ya que mientras él caía, el nacido en Guadalajara no para de ascender.

Sin embargo, luego de su combate ante David Zegarra, Julio César Chávez Jr recibió un mensaje de Eddy Reynoso. El técnico de jalisco dejó la rivalidad a un lado para felicitarlo por su pelea, por volver a subir a un ring tras estar en rehabilitación y que todavía tiene mucho camino por recorrer.

A pesar de esto, el excampeón del mundo dijo que rechazaría ser enfrentando por el entrenador de Canelo Álvarez. "¿Qué va a querer pelear el Canelo? Ni, así como me vi ¡Imagínense estar ahí! Prefiero subir sin condiciones a estar allá. Me quiere entrenar Eddy Reynoso, es una buena persona, es buen entrenador, pero prefiero subir sin condiciones a estar allá. Es más consciente, dice más que nada lo que ve, no lo que tiene que decir", expresó Chávez Jr. en Instagram.

Chávez Jr pelearía por una millonaria bolsa contra Jake Paul

En las últimas horas, Chávez Jr mantuvo diálogos con Fight News y dijo cuál fue la bolsa que le ofrecieron para pelear contra Jake Paul. “Su gente se contactó conmigo respecto a una pelea con Paul. Dije que si. Ellos me ofrecieron entre uno y tres millones dólares más PPV. Cuando es una pelea así se puede vender millones y romper récords porque él es popular y yo tengo un nombre. Soy excampeón del mundo, entonces hice aclara que esto tiene que ser un 50/50 para que tome la pelea”, comentó Chávez Jr.