El pasado miércoles 18 de enero,reapareció Julio César Chávez Jr. en los medios de comunicación al marcar que Canelo Álvarez lo esquiva. Por otra parte, en la misma entrevista reveló que tiene la posibilidad de ir por un título mundial. Además, le dejó un nuevo recado al tapatío y al Consejo Mundial del Boxeo.

“Soy boxeador, sí quiere pelear conmigo porque es morbo, también va a ganar dinero, aunque diga que no se haga pensativo, va a generar mucho la revancha. Se hace pendejo de que está en otro nivel, ¿de qué nivel habla?", declaró el hijo del César del Boxeo a El Bloxguero.

A su vez, en la misma entrevista, el excampeón del mundo de los medianos comentó que la Federación Internacional del Boxeo le ofreció ir por una pelea mundialista. “Me habló alguien de la FIB en las redes sociales. Me dijo, ‘queremos trabajar contigo en la FIB’”, dijo Julio César Chávez Jr., sin mencionar en que categoría sería.

Y agregó: “Estoy listo para pelear por un campeonato. Pero no con el campeón absoluto, con un campeón bueno”. Por último, el exmonarca lanzó un tiro no solo contra Canelo Álvarez, sino que también contra el organismo Verde y Oro. “El CMB hace eso con Canelo (Álvarez), le da cinturones a él, a todos sus peleadores, ustedes lo pueden hacer conmigo gracias a que me mantengo activo. Me ha ido bien, ojalá se haga un buen acuerdo con la FIB”, mencionó.

Por último, comentó que su objetivo en lo que le queda de carrera es pelear entre tres o cinco veces por año. “Quiero hacer las más peleas que se puedan. Ojalá pueda llegar a 100, tengo ganas de pelear y esa es mi realidad, estoy motivado, echándole ganas y eso quiero, que la gente sepa que tengo ganas”, finalizó Julio César Chávez Jr.