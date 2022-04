Con cada pelea que pasa, Saúl El Canelo Álvarez parecería ir tachando un argumento de la lista de críticas de sus detractores. La pelea con Dmitry Bivol del próximo 7 de mayo no será la excepción, pues el tapatío tomó para la misma una decisión que podría callar para siempre a quienes se empeñan por minimizarlo como peleador.

Quien dio los detalles fue Eddie Hearn, CEO de MatchRoom Boxing. Según el promotor británico Canelo rechazó la posibilidad de pactar un peso intermedio con Bivol, algo que en sus propias palabras podría haberse negociado muy fácilmente teniendo en cuenta que es el tapatío la figura de mayor atracción en el mundo del boxeo.

“Sabes que Canelo podría haber tenido un peso intermedio para esta pelea, muy fácil, muy fácil. Dmitry Bivol no es un enorme 175. Habría aceptado cualquier cosa desde 171 en adelante. Hemos tenido esas conversaciones, pero Canelo y Eddy Reynoso dijeron 'sin peso intermedio. Si esto va a ser por el título de las 175 libras, así será'", explicó Hearn en diálogo con The DAZN Boxing Show.

El promotor británico aclaró que Canelo Álvarez también ha rechazado una cláusula que la ha valido muchas críticas en el último tiempo de su carrera y que tiene que ver con la rehidratación. "Esa cláusula no existe. Podrían haber puesto una cláusula de rehidratación en este contrato tan fácilmente y dijeron: ‘Sin cláusula de rehidratación. ¿Por qué?’ Y yo digo: ‘Estás subiendo de división. No estás en el peso pesado. Este tipo podría subir al ring con 185 libras, no. Porque no siente que eso sea lo que hacen los grandes".

Oscar Valdez cree que Canelo asume muchos riesgos ante Bivol

El campeón mundial de peso súper pluma del CMB Oscar Valdez, compañero de gimnasio de Canelo, dijo que si bien ha visto muy fuerte al tapatío este está tomando demasiados riesgos enfrentando a Dmitry Bivol. "Es una pelea muy difícil desde mi punto de vista. Una pelea que me pone un poquito nervioso. Simplemente por la estatura, por el peso, por la pegada de Bivol. Creo que es un peleador muy peligroso. Canelo tendrá toda la técnica del mundo, pero la diferencia de peso es mucha", resaltó.