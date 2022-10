A lo largo de las últimas semanas a Canelo Álvarez no paran de caerle baldazos de críticas por no querer ir a pelear ante David Benavidez o frente a mexicanos. Debido a esto, Óscar de la Hoya volvió a hablar de su exboxeador y destruyó al tapatío por tomar esa postura en su carrera.

“Cuando dije que no peleo con mexicanos es porque siento que yo represento a México y no es lo mismo, pero yo no quiero, yo puedo pelear con quien sea; en mi vida entera he peleado con todos. Por eso lo digo y no es arrogancia”, comentó el peleador de Eddy Reynoso luego de que le hayan consultado si pelearía contra sus compatriotas.

Por otro lado, quien comenzó a criticar a Canelo Álvarez por esta decisión fue el propio Óscar de la Hoya. “Imagínate una pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía, por ejemplo. Cuando Jaime esté listo en las 168 libras”, comentó el expromotor del mexicano según lo informado por Izquierdazo.

Y agregó: “O (imaginen) una pelea con Canelo y el Zurdo Ramírez. Eso de que no quiere pelear con mexicanos la verdad no lo entiendo, pero son sus razones personales”. Por otro lado, el estadounidense recordó grandes guerras entre mexicanos que llenaron los ojos de todos los fanáticos.

“Yo nunca he escuchado a un peleador decir eso. Yo vi una pelea entre Julio César Chávez y (Mario) Azabache Martínez”, expresó Óscar de la Hoya. Y agregó: “La razón por la cual la gente quiere ver a los mexicanos pelear es porque nosotros damos buenas peleas. Peleas emocionantes, peleas difíciles, peleas fuertes, pero son peleas para la historia”.