No cabe duda de que Canelo Álvarez no terminó de tener un gran año debido a que perdió por puntos ante Dmitry Bivol, tras más de nueve años de invictos desde su derrota contra Floyd Mayweather. Por otro lado, mientras el mexicano quiere la revancha, el ruso realizó un comentario que lo volverá loco.

El pasado siete de mayo, el peleador de Eddy Reynoso fue claramente superado por el Campeón del Mundo AMB de los Medios Pesados. El monarcas de las 175 entendió que la mejor manera de llevar adelante su pelea era en la larga distancia y siempre tener lejos al tapatío.

A pesar de esto, Canelo Álvarez quiere la revancha contra Dmitry Bivol y esto lo ha marcado en más de una ocasión Eddie Hearn. Sin embargo, mientras el nacido en Guadalajara quiere llegar para el segundo combate, el ruso marca que no le importa y que ni quiere pensar en posible combate.

“No me importa, para ser honesto. No quiero pensar. No quiero depender de su decisión sobre con quién quiere pelear”, expresó Dmitry Bivol a iFL TV en referencia a la pelea que podría a tener en mayo de 2023.

Cabe recordar que Canelo Álvarez tiene en puerta la pelea mandataria contra John Ryder, mientras que el Consejo Mundial del Boxeo marcó que el ganador de David Benavídez vs. Caleb Plant sería su próxima pelea mandatoria. De todas maneras, el mexicano volvería a pelear tras una lesión, por lo que querrá realizar una pelea de preparación para llegar bien con su mano izquierda a la revancha.