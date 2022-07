Hasta antes de le pelea ante el ruso Dmitry Bivol, realizada en mayo de este año, Canelo Álvarez era considerado por muchos como el mejor libra por libra de la actualidad. Los recientes logros del peleador mexicano lo ponían como el gran rival a vencer, pero su sorpresiva derrota ante Bivol le ha valido numerosas críticas por parte de aficionados y agentes especializados.

En busca de recuperarse de aquel traspié, Canelo Álvarez se medirá en septiembre frente a Gennady Golovkin, con quien mantiene una rivalidad ya que ambos regalaron grandes espectáculos en sus primeros dos enfrentamientos. Sin embargo, al margen de lo deportivo, en lo económico, el peleador tapatío puede tener un muy buen año.

Y es que el oriundo de Guadalajara embolsará grandes millonadas tras sus peleas en 2022. Según el periodista especializado, Mike Coppinger, Canelo Álvarez recibirá unos 85 millones de dólares como bolsa asegurada por su acuerdo con Matchroom Boxing, promotora de Eddie Hearn con la que tiene contrato por al menos tres peleas en el año.

Pese a su derrota ante Bivol, por decisión unánime, y al resultado que obtenga frente a Golovkin, Canelo embolsará 42,5 millones de dólares por cada combate. Incluso, la cifra podría incrementarse en caso de que se concrete una tercera pelea bajo la supervisión de Matchroom Boxing.

Canelo se prepara

En medio de su preparación para la trilogía ante Golovkin, Canelo contó cómo vive la previa a un nuevo combate luego de su derrota: "Cuando buscas grandeza, en el camino hay tropezones. Eso no quiere decir que no lo vas a lograr. Y aquí estamos. Pasaron cosas que no debieron pasar, pero hay que seguir adelante con la misma disciplina y entregando todo, sin cometer los mismos errores que cometimos", explicó.