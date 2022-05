El boxeo tendrá este 7 de mayo uno de los combates más importantes del año, con el regreso de Canelo Álvarez al cuadrilátero. El peleador mexicano, considerado por muchos como el mejor libra por libra en la actualidad, enfrentará al ruso Dmitry Bivol en Las Vegas. El pesaje ya se realizó y el ansiado combate tendrá lugar para definir un título mundial.

La nacionalidad de Dmitry Bivol ha traído mucha polémica, ya que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ha traído como consecuencia que el deporte ruso quede excluido de competiciones mundiales, como por ejemplo el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el combate se realizará con normalidad, aunque habrá prohibiciones especiales que no pasarán desapercibidas una vez ambos boxeadores suban al cuadrilátero.

La pelea entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol contará con la particularidad de que no se escuchará el himno de Rusia, ni tampoco se podrá ingresar la bandera. Este hecho no sucedía desde la caída del bloque socialista de la Unión Soviética, y se une otros castigos para con los atletas rusos, por lo que el combate en sí mismo es ya mismo una excepción comparado a las medidas que se tomaron en otros deportes.

En la previa a la pelea, la Organización Mundial del Boxeo expresó: "Peleadores rusos no tendrán permitido subir al ring con su bandera, su himno no será tocado y el país no será nombrado. No se sancionarán los combates mundiales o regionales ya confirmados". El duelo entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol será por el título semipesado. Bivol tiene el de AMB, organización que aclaró las restricciones respecto al himno y la bandera rusa.

La preparación de Canelo

El boxeador mexicano palpitó el duelo frente a su colega ruso y contó su preparación: “En la preparación no sentí nada diferente, el boxeo es parte de mi vida, esté o no para una pelea siempre estoy entrenando. Cuando faltan dos meses subo la intensidad, pero siempre entreno normal con el sparring adecuado, el peso, pero nada se cambió, solamente el estilo del rival".