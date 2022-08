Tanto desconfía la revista The Ring de que Tyson Fury realmente vaya a pelear por el campeonato mundial indiscutible de peso pesado que hasta decidió borrarlo definitivamente de su ranking de la división, dándolo por retirado.

La revista The Ring borró definitivamente a Tyson Fury

No todos tomaron igual el anuncio de Tyson Fury dándose por retirado del boxeo profesional. El Consejo Mundial de Boxeo, por ejemplo, decidió mantenerlo como su campeón mundial de los pesos pesados mientras no notifique por escrito su retiro. La revista The Ring, en cambió, le quitó el cinturón con el que lo nombraba el mejor de la división para ponerlo en juego en la revancha que tuvieron el sábado Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, que terminó con una nueva victoria del ucraniano.

Fury, que no ha hecho demasiados honores a su palabra en el último tiempo, se desdijo esa misma noche de su intención de permanecer en el retiro para decirse listo para realizar una pelea por el campeonato mundial indiscutible de peso pesado ante el propio Oleksandr Usyk.

Pese a ello, en la revista The Ring se han mantenido firmes en su postura y han borrado definitivamente al Rey de los Gitanos, quien ya no aparece en su ranking de peleadores de la categoría, que lógicamente pasó a ser liderado por el campeón ucraniano.

Según la clasificación que actualizó este jueves The Ring, Anthony Joshua es el mejor ranqueado por debajo del campeón seguido de Deontay Wilder. Más atrás se ubican Joseph Parker, Dillian Whyte, Andy Ruiz, Luis Ortíz, Joe Joyce, Filip Hrgovic, Frank Sánchez y Zhilei Zhang. ¿De Fury? Ni noticias.