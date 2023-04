Saúl Álvarez se prepara para enfrentar a John Ryder en la que será su primera defensa mundialista por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Supermedianos. Por otra parte, de cara a lo que se vivirá la próxima pelea que se vivirá en el Estadio Akron, el peleador tapatío lanzó una dura respuesta contra Juan Manuel Márquez, quien lo criticó por la pelea que tomó.

“No arriesga mucho ante John Ryder. Es un peleador regular, de nivel medio para abajo. Pero creo que es un reto importante para mediar, cómo se siente el Canelo, cómo va su recuperación y ellos están en todo su derecho de hacer este tipo de cosas para probar y después ver qué rival sería importante para el peleador de Jalisco”, expresó Dinamita a TVC Deportes el pasado cinco de abril.

Por otra parte, tras las declaraciones de Juan Manuel Márquez quien apareció para contestarle duramente fue Canelo Álvarez. En diálogos con la revista Rollings Stone, el peleador de Eddy Reynoso confrontó al excampeón del mundo mexicano al marcar que le tiene envidia.

"Es de causar lástima que un peleador como lo que él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo. Él lo sabe y no lo puede aceptar”, expresó el Campeón del Mundo Unificado. Y agregó: "Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él, que está podrida de su cabeza”.

Por último, el peleador de Guadalajara salió al señalar que siempre Dinamita Márquez criticó su carrera como peleador. "Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucha en cuenta", finalizó.