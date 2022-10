Floyd Mayweather habló de Canelo Álvarez y lo criticó por no querer pelear con David Benavidez con una llamativa declaración.

Canelo Álvarez viene de vencer a Gennady Golovkin, por lo que el mundo del boxeo no para de pedir el choque contra David Benavídez. Por otro lado, Floyd Mayweather realizó una llamativa comparación para criticar al tapatío por no querer a chocar contra David Benavidez.

Desde su unificación ante Caleb Plant, los medios y fanáticos no han parado de pedir este choque para el peleador de Eddy Reynoso. No es para menos, ya que a pesar de que no tuvo un gran peleador enfrente, es sin duda el mejor boxeador en las 168 libras para retar al mexicano.

Por otro lado, quien salió con los tapones de punta fue Floyd Mayweather, quien criticó a Canelo Álvarez al realizar una llamativa comparación. “Canelo hizo su carrera venciendo a boxeadores mexicanos, pero ahora dice que no quiere pelear con Benavidez. Está hablando de no querer pelear con boxeadores mexicanos. Esa es una manera de dar marcha atrás”, comenzó a Fighthype en referencia a que no quiere chocar con el Bandera Roja.

Y agregó: “Si ese es el caso y Canelo está diciendo eso y todos están detrás de Canelo, entonces todos los boxeadores negros pueden decir: ‘¿Sabes qué? No vamos a pelear entre nosotros”. Por otro lado, Money para cerrar su idea comentó que los peleador afroamericano no esquivan como el mexicano.

“¿Ustedes por qué los peleadores negros no puede eso? Porque ellos dice ‘el mejor tiene que tener la pelea con el mejor.Los grandes tienen que luchar contra los grandes', ¿verdad? Todos los mejores y más grandes luchadores son negros”, cerró Floyd Mayweather.