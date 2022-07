Uno de los peleadores que marcó un antes y un después en el boxeo mexicano en el 2021 fue le Pitbull Cruz quien realizó una gran pelea contra Gervonta Davis. Por otro lado, luego de haber regresado contra Yoriorkis Gamboa, el mexicano pide grandes peleas, por lo que desafió a un excampeón del mundo de los ligeros y a un mexicano.

La aparición del peleador nacional fue muy festejada por parte de los fanáticos mexicanos debido a que muestra la tradición que guerrera que tiene su estirpe. En especial, por el choque realizó ante The Tank debido a que no paró de ir al frente en busca de una victoria que nunca llegó.

Por otro lado, luego de vencer por KO al cubano Gamboa, ha comenzado a pedir a varios peleadores de primer nivel y entre los que nombró se encuentra Teófimo López. “Con Teófimo seria entretenida. Es de las que los fanáticos quieren ver porque es aferrado, aguerrido y le gustan los intercambios”, comentó el Pitbull según lo informado por Izquierdazo.

Y agregó: “No descarto a nadie y no me cierro a ninguno. El que quiera pelear conmigo que se llegue a un buen acuerdo, no tengo problema en pelear con el que sea”. Por otro lado, entre los nombres que no quiere descartar se encuentra el mexicano Rayo Valenzuela y Rolly Romero.

“Con el Rayo Valenzuela también, va en ascenso, con un récord bueno. Yo no me cierro a pelear con nadie”, añadió. Por último, el peleador mexicano no se olvidó de Ryan Garcia al decir “Ryan tenía una fecha y yo otra, ese fue el punto fuerte por el que no se dio. Y ellos querían que se transmitiera por su televisión (DAZN), muchos factores en contra, mi empresa no permitió eso”.