El pasado 30 de abril, Eddy Reynoso vivió la primera gran derrota en el 2022 luego de que Óscar Valdez haya recibido una verdadera paliza ante Shakur Stevenson. Por otra parte, mientras el peleador de Nogales se encuentra en pleno descanso, Emanuel Navarrete, Campeón del Mundo de la OMB, dijo que quiere ir por él. ¿Le quiere dar el golpe de gracia?

Sin duda el entrenador de Jalisco tuvo un durísimo traspié en dos semanas seguidas debido a que perdió Valdez y siete días después llegó la derrota de Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol. Sin embargo, la mente del mejor técnico del 2022 lo tiene con la moral en alto en busca de volver a dominar con su establo la escena boxística.

Por otro lado, mientras el peleador de Nogales descansa de la gran paliza que recibió contra Shakur Stevenson, Emanuel Navarrete lo pide a gritos. “Valdez es uno de los peleadores que yo quisiera enfrentar en mi carrera. Y no estamos tan lejos, pienso yo”, expresó el Campeón del Mundo de la OMB a Izquierdazo en relación a que pueden pelear en el mismo peso y que se encuentran bajo la tutela de la misma promotora.

Y agregó: “Creo que principalmente la afición mexicana y los norteamericanos prefieren ver pelear a Navarrete con Valdez que con Shakur. Por los estilos es una pelea más vendible (…) Somos de estilos similares, de choque, creo que eso vende mucho. Y a la gente le interesa ver mucho ese tipo de combates, entonces por ese lado no hay problema”.

Por último, Navarrete comentó que quiere ser campeón del mundo unificado en las 126 libras y que no piensa abandonar su cetro pluma por ir a las 130. “Si por alguna razón nos enfocamos en las 130 no pienso dejar mi título pluma. Tal vez pido un receso, no sé, mi estatura me da para las 130, pero queremos unificar en 126”, finalizó el Vaquero Navarrete.