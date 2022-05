Saúl Álvarez viene de tener una de sus peores performances a lo largo de su carrera debido a que perdió ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en el T-Mobil Arena. Por otro lado, tras la pelea Óscar de la Hoya lanzó munición pesada contra el mexicano y Eddie Hearn, pero el CEO de Matchroom Boxing devolvió el golpe al comentar que no hay que usar drogas. Además, defendió la decisión que tomó el mexicano para ir contra el ruso.

“El hecho que el promotor de este evento empujó a Bivol con Canelo, fue el movimiento más estúpido en la historia del boxeo, es no saber de boxeo. Fue el movimiento más estúpido quien sea que permitió que Canelo peleará con Bivol. Nunca hubiera permitido que Canelo peleara con Bivol”, expresó el promotor en diálogos con USA Today. Por otra parte, sobre el mexicano había dicho que debía dedicarse más al boxeo y no malgastar tanto tiempo con el golf y los cambios de dieta.

Por otra parte, a días de las palabras de Óscar de la Hoya, Eddie Hearn retomó el guante y le respondió al excampeón del mundo. “Pensar que Canelo Álvarez me dejaría tomar la decision en su carrera es un poco naif de Óscar de la Hoya”, comenzó Hearn en diálogos de That Boxing Voice en referencia a que él no es como el CEO de Golden Boy Promotion, quien tomaba la decisión final sobre la carrera del mexicano.

Y agregó: “Óscar de la Hoya dice mucho, pero vos sabes que pienso que la mejor lección que podés aprender de esta clase de comentarios es: niños, no usen drogas. Esa es la base de ese tipo de comentarios”. Por último, Eddie Hearn destacó que él solo ofreció una serie de peleas y que el tapatío decidió tomar el combate.

“Óscar de la Hoya fue un tremendo boxeador. Él definitivamente sabe mucho sobre boxeo que mí, pero yo no tengo nada que decir sobre quien debe pelear Canelo Álvarez. Él y Eddy Reynoso eligieron la pelea. El fue el gran favorito contra Dmitry Bivol y fue derrotado. Esto es boxeo, ¿Qué quieres? ¿Un campeón que no tome difíciles pruebas? Deberíamos estar aplaudiendo a Canelo Álvarez por querer continuar probándose fuera de su zona de confort”, finalizó Eddie Hearn.