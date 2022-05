Canelo Álvarez no solo sufrió una derrota que no esperaba el pasado 7 de mayo ante Dmitry Bivol, dejando escapar así la posibilidad de coronarse campeón mundial de la AMB en las 175 libras. Además, ese traspié lo llevó a abandonar el primer lugar del ranking libra por libra que elabora la revista The Ring después de mucho tiempo.

No solo eso, sino que la caída fue estrepitosa, cayendo hasta la sexta colocación y siendo superado incluso por su compatriota Juan Francisco Estrada, lo que significa que para la popular Ring Magazine ya ni siquiera es el mejor libra por libra entre los mexicanos. ¡Durísimo!

Pero más allá de que ni por asomo Canelo está atravesando su mejor actualidad, Eddie Hearn cree que será él quien seguirá marcando el pulso del boxeo mundialy hasta pronosticó que no habrá en el futuro dos pelas mejores que las que el multicampeón tapatío estará protagonizando.

"Soy un poco parcial porque me encanta la trilogía de Gennady Golovkin. Ahora creo que es aún más intrigante porque Canelo viene de la derrota. Si fuera a perder ante Golovkin, ¿a dónde irá? Estás hablando de perder en 175, perder en 168. Ya no sería campeón mundial. Por supuesto, él es Canelo Alvarez. Pero aún así, dos derrotas consecutivas sería muy duro", comenzó diciendo en diálogo con DAZN para vender el combate que espera estar organizando en septiembre.

Y agregó: "También me encantaría la revancha con Bivol. Primero iría por Golovkin y le ofrecería a Bivol una mega pelea para septiembre u octubre, que podría ser ante Richards, Buatsi, Callum Smith o Gilberto Ramírez. Pero las dos peleas más importantes para el boxeo en este momento son la trilogía con Golovkin y la revancha con Bivol".