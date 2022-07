¡Lo ubicó! De la Hoya puso en su lugar a Eddie Hearn tras hablar de Zurdo Ramírez vs. Dmitry Bivol

Esta semana la Asociación Mundial de Boxeo confirmó que Dmitry Bivol deberá defender su corona contra Gilberto Ramírez. Por otro lado, mientras Eddie Hearn busca una manera de esquivar esa pelea, Óscar de la Hoya le marcó el ring al británico al decir que la pelea se va a realizar y que el CEO de Matchroom Boxing no podrá intervenir debido a que no el manager del ruso.

El excampeón del mundo de las 168 libras se mantiene enfocado en los entrenamientos debido a que solo falta una firma para volver a pelear por cetro, por lo que le pide a Canelo Álvarez que no vuelva a subir contra el ruso. “Creo que es una mala idea para Canelo y su equipo ir por esa revancha. No tiene nada que probar en esta división. Tal vez su mente está en querer ganar, pero insisto en que no sería bueno para su equipo ni para él”, comentó.

Por otro lado, mientras Gilberto Ramírez se ilusiona con enfrentar al Campeón del Mundo AMB, Eddie Hearn dice que esta buscando un motivo para que el organismo de Gilbertico Mendoza no le de un permiso para realizar otra pelea. Sin embargo, Óscar de la Hoya le marcó el ring al decir que él no tiene nada que decir porque no va a formar parte de la negociación.

“Eddie Hearn no es el promotor de Bivol, estoy trabajando con el mánager de Bivol (Vadim Kornilov. Esa pelea se va a negociar, se va a hacer”, comentó el CEO de Golden Boy Promotion. Y agregó: “Estoy emocionado que Zurdo Ramírez tenga por fin su oportunidad, la que ha estado esperando y está más que listo para ganarle a Bivol y cobrar venganza de Canelo y México”.

Por último, en explicó que las negociaciones están encaminadas y que pronto darán más novedades. “Deberíamos tener noticias pronto, pero Zurdo vs. Bivol es probablemente una de las peleas más esperadas en la actualidad, junto con otras porque Bivol le ganó fácil a Canelo, sin problemas. Ahora Zurdo puede vengar a todos los fans mexicanos”, explicó.