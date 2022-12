Sergio Maravilla Martínez quiere sacar provecho del hecho de haber vuelto a formar parte de los rankings del boxeo profesional a sus 47 años. Aunque para muchos pueda resultar curioso, es el tercer clasificado en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo y por esa razón se ilusiona con poder enfrentar pronto al súper campeón del organismo, Gennedy Golovkin.

"Si puedo elegir a quién desafiar, diría a Gennady Golovkin. Alguien me puede decir que Golovkin me va a matar. Sí, sé que me puede matar. O no. También sé que yo le puedo dar una lección de boxeo. Estoy cada día mejor. No estoy tan bien como antes, estoy mucho mejor", dijo el excampeón mundial argentino en diálogo con Izquierdazo.

El regreso de Maravilla a los cuadriláteros tras seis años de retiro tuvo lugar en 2020, a la salida del parón por la pandemia de coronavirus, con victoria por nocaut en el séptimo asalto sobre el español Miguel Fandiño. Luego, acumuló victorias ante Jussi Koivula, Brian Rose y Macaulay McGowan.

En su más reciente presentación, el pasado 11 de diciembre, lució demoledor en su regreso a una cartelera en los Estados Unidos después de ocho años, imponiéndose por nocaut en el segundo asalto al estadounidense Noha Kid, quien llegó a la pelea con un discreto récord profesional de 6 victorias, 6 derrotas y 2 empates.

"Mi objetivo es pelear contra Gennady Golovkin. Tal vez mi manager apunte a Lara. Pero sé que una pelea con Lara puede ser muy aburrida. Lara se sube a su bicicleta y baila a tu alrededor, moviéndose y moviéndose, así que sería una pelea fea. Con Golovkin, creo que sería una pelea agradable de ver, incluso si puede romperme en pedazos o no", señaló.