A dos semanas de finalizar el 2021, un año de en el cual se le presentaron nuevos retos y desafíos para Mariana 'Barby' Juárez, la ex campeona mundial del título peso mosca y peso gallo dio a conocer su onceavo calendario oficial y dejó un par de sorpresas más con respecto a su futuro, dejando un picante mensaje a TV Azteca, la famosa Casa del Boxeo.

En presencia de los medios de comunicación e invitados especiales de la boxeadora, la Barby, se mostró contenta e ilusionada por el nuevo lanzamiento de su calendario y, además, habló para lo que viene el próximo año.

Si hay algo que caracteriza a Mariana Juárez es su deseo de triunfar en todo lo que se propone; sin embargo, fue cuestionada sobre si se atrevería a practicar algún otro deporte que no fuera el boxeo. Ella respondió contundentemente.

"Hoy hay diferentes tipos de artes, hasta de cuadriláteros, pero, siendo muy sincera con todos ustedes, no tengo en mente practicar otro deporte, lo mío es el boxeo y todo México lo sabe", confirmó y desmanteló el rumor que la colocaba en las artes marciales mixtas.

Ya para finalizar, la Barby Juárez confesó que le gustaría colaborar en los medios de comunicación como analista; pero... Mandó un guiño muy especial a TV Azteca, creadora de la famosa y arrolladora en rating Casa del Boxeo.

"Me encantaría compartir micrófonos con JC Chávez, me encanta la manera en como transmite sus emociones y opiniones en las peleas. También admiro el gran trabajo de Eduardo Lamazón. Sin duda me encantaría trabajar con ellos".