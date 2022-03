Marlen Esparza está considerada como una de las mejores boxeadoras del mundo en los pesos pequeños, privilegio al que rinde honor siendo la campeona mundial de peso mosca del CMB y habiendo perdido solo una pelea a lo largo de su carrera, por decisión técnica ante otra súper dotada como Seniesa Estrada, el 2 de noviembre de 2019.

La peleadora nacida en Texas, con ascendencia mexicana, consiguió el cinturón que ostenta actualmente imponiéndose a Ibeth Zamora en decisión unánime y lo defendió con éxito el pasado 18 de diciembre, venciendo por la misma via a una gran campeona mexicana como Anabel La Avispa Ortiz.

Ahora, Esparza no solo tiene la oportunidad de ir en busca de una unificación de títulos mundiales en la división de peso mosca, sino que lo hará además siendo parte de una megacartelera que tendrá lugar en el Alamodome de San Antonio y que estelarizará Ryan García en su regreso a los cuadriláteros tras una larga inactividad, enfrentando a Emmanuel Tagoe.

Su rival para la velada que se desarrollará el 9 de abril y será transmitida por DAZN a más de 200 países a través de su plataforma de stream será nada menos que la japonesa Naoko Fujioka, veterana de 46 años que es dueña del título mundial de la AMB y que tiene un récord profesional de 19 victorias, 2 derrotas y un empate.

¿Qué dijo Esparza sobre su pelea ante Fujioka?

“Estoy entrenando duro y emocionada por mi regreso a San Antonio. Ambas somos campeonas, y podemos luchar por el primer campeonato mundial de peso mosca femenino de la revista The Ring. Pueden esperar fuegos artificiales para este 9 de abril", expresó Marlen Sparza.

¿Qué peleas están confirmadas para la cartelera?

La cartelera que en el Alamodome de San Antonio estelarizarán Ryan García y Emmanuel Tagoe el próximo 9 de abril, que contará con la unificación de títulos mundiales entre Marlen Esparza y Naoko Fujioka, tiene confirmados otros tres combates: George Rincon vs Alejandro Frias en la división de peso súper ligero; Gregory Morales vs Katsuma Akitsugi en la división de peso pluma; y Hécor Valdez vs Daniel Colula en la división de peso súper gallo.