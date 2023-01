Se supo que Mike Tyson, excampeón del mundo de los completos de los años ‘90, fue demandado por una mujer que lo acusa de supuesta agresión sexual. Según lo informado por diferentes reportes, la demandante marcó que el hecho sucedió en 1990 en un club nocturno en Albany, Nueva York.

Sin duda, el nacido en Brooklyn ha sido uno de los peleadores más temidos por la pegada y voracidad con la que iba frente a sus rivales. Sin embargo, las drogas, el sexo, el alcohol y violencia son parte un pasado oscuro sobre el peleador que marcó una década en la historia del boxeo profesional.

Por otra parte, en el día de hoy se informó que Mike Tyson nuevamente fue demando por una mujer por una supuesta agresión sexual, hecho que habría sucedido principio de 1990 en un club nocturno en Albany, Nueva York. “Le dije no varias veces y le pedí que se detuviera, pero siguió atacándome. Luego me quitó los pantalones y me violó violentamente”, declaró la denunciante, quien pidió mantener su nombre en anonimato, al describir que fue atacada luego de subir a la limusina de Tyson.

Debido a esto, la denunciante, que realizó una declaración bajo juramento, está demandando al excampeón del mundo por lesiones físicas, psicológicas y emocionales, por lo que pide cinco millones de dólares como resarcimiento. Por el momento, ni el expeleador ni ninguno de sus representantes llevaron adelante alguna declaración al respecto.

Cabe recordar que Mike Tyson fue prisión condenada a prisión a seis años, de los cuales cumplió tres, luego de que haya sido declarado culpable por violar a Desiree Washington en febrero de 1992. A su vez, su exmujer, Robin Givens dejó por escrito en sus docimiento de divorcios que a finales de la década de 1980 que su matrimonio se caracterizó por vivir momentos de violencia y destrucción que no eran provocadas.