A pesar de que Canelo Álvarez ha sido uno de los claros dominadores de la escena mundial del boxeo, el mexicano sigue recibiendo varias críticas debido a que no toma riesgos en sus peleas. Por otro lado, tras ser campeón del mundo unificado en las 168 libras y perder ante Dmitry Bivol en las 175 libras, el Zurdo Ramírez explicó que el tapatío es popular por el marketing y que hay mucha gente que no sabe de boxeo y solamente conoce a Saul Álvarez. A su vez, el excampeón del mundo por qué en el van a ver a un ídolo.

No hay dudas, el peleador de Eddy Reynoso quedó muy expuesto ante el ruso por el Título Mundial Medio Pesado AMB en el T-Mobil Arena. Debido a esto, los detractores del mexicano no han parado de tundir al nacido en Guadalajara al marcar que no es un gran boxeador y que estaba muy lejos de ser el mejor peleador libra por libra.

Por otra parte, el Zurdo Ramírez mantuvo un dialogo con Erik Morales y Marco Antonio Barrera en el que explicó por qué es más popular Canelo Álvarez. “Más el marketing que le han hecho. No le quito méritos, lo ha hecho muy bien en su carrera. Yo creo que es totalmente diferente. En mí van a ver un ídolo, lo que realmente la gente quiere. Lo hago con gusto y sé que el dinero también va a llegar. Si lo haces con gusto”, expresó en el podcast Un Round Más de los excampeones del mundo.

Cabe recordar que el nacido en Sinaloa busca lograr cerrar la pelea mandataria ante Dmitry Bivol ya que el derrotó a Ynieski González por la eliminatoria mundialista.

El Zurdo Ramírez da por terminado a Canelo en las 175 libras

Por otra parte, en la misma charla, el Zurdo Ramírez comentó Canelo Álvarez no va a volver a las 175 libras. “No creo que Canelo vuelva a subir, no veo para qué. No es su peso, está más chico de tamaño, tiene muchos peleadores en las 168 y ese es su peso. No tiene la estatura para las 175”, comentó Gilberto Ramírez.