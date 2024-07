Shakur Stevenson es el boxeador que muchos querían ver nuevamente en acción. El campeón olímpico en Río de Janeiro 2016 tendrá su estreno en 2024 ante Artem Harutyunyan donde pondrá el juego el título de los ligeros del CMB y la expectativa está en ver como será su presentación. Porque en caso de que deje una buena imagen, crece la ilusión para que se acerque el combate que hace tiempo se está esperando que tome fuerza ante Gervonta Davis.

Qué tiene que pasar para que se enfrenten Stevenson y Davis



El campeón de los ligeros pondrán en juego su título este sábado 6 de julio en New Jersey. Shakur no pelea desde noviembre, cuando venció a Edwin De Los Santos en una pelea que no dejó conforme a los espectadores, quienes tildaron de aburrido a Stevenson. Esta prueba frente al alemán Harutyunyan servirá para que el pugilista de 27 años demuestre que está en condiciones de tener una oportunidad ante quien luce imbatible como lo es Gervonta.



Actualmente, Shakur cuenta con récord de 21 victorias sin derrotas con 10 de esos triunfos por la vía del nocaut. Por su parte, Davis ostenta números que señalan que ganó 30 veces (28 por KO) y ninguna caída.

Gervonta Davis venció a Frank Martin en su última presentación y no piensa en su próximo rival. (IMAGO)



Lo emocionante de esta pelea es que se trata de dos figuras que supieron ser amigos en sus inicios. Hoy por hoy están distanciados por accionares de uno y otro que los llevaron a perder la gran relación que tenían, por lo que sacarse las ganas en el cuadrilátero con miles de personas presentes en el lugar de los hechos, sería un espectáculo digno de los mejores de los últimos años.

El camino es largo y, como primera medida, Shakur deberá sacar adelante su pelea de este sábado. La lógica indica que será así y se podrá concentrar en el objetivo que tiene de enfrentar a un Gervonta Davis que después de su última victoria ante Frank Martin, no tiene ningún tipo de apuro en volver a subirse al ring.

Shakur y Gervonta mandaron sus mensajes



Hace tiempo, Shakur habló sobre Gervonta y sostuvo sumando al otro campeón de la categoría, Vasyl Lomachenko: “Gervonta Davis y Lomachenko no tienen a dónde ir, más que hacia mí (enfrentarlo). Al final del día, ellos y terminaremos enfrentándonos, y esa es mi oportunidad”.



Por su parte, Gervonta lo minimizó y le restó poder para ser su rival: “Nunca lo ves deslizarse, ni golpear. Nunca. Él retrocede ante mucha gente. Retrocede, muévete. Moverse es importante. No tiene técnica y su ofensiva es la misma si miras sus peleas”.