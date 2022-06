Tras la derrota de Saúl Álvarez ante Dmitry Bivol son muchas las dudas que sobre el futuro del mexicano en el boxeo debido a que parece haber sido su límite su última pelea. Por otro lado, mientras se espera que el tapatío regrese a las 168 libras contra Gennady Golovkin, Gilberto Ramírez habló de su compatriota y marcó que no va a volver a los medios pesados. Además, explicó cuándo va chocar con el boxeador de Eddy Reynoso.

El pasado siete de mayo, el ruso mostró con poco como dejar en evidencia las falencias que tiene el nacido en Guadalajara si va solamente a noquear y no mostrar la explosión y velocidad que tiene en los súper medianos. A pesar de esto, el peleador de Eddy Reynoso quiere sacarse la espina e ir en busca de la revancha contra el actual Campeón del Mundo de la AMB.

Por otro lado, en las últimas horas Gilberto Ramírez habló del futuro de Canelo Álvarez y marcó que no cree que llegue a regresar a las 175 libras y explicó los motivos. “No creo que Canelo vuelva a subir, no veo para qué. No es su peso, está más chico de tamaño, tiene muchos peleadores en las 168 y ese es su peso. No tiene la estatura para las 175”, comentó el mexicano en Un Round Más.

Por otra parte, en la misma entrevista comentó que se prepara para enfrentar a Dmitry Bivol ya que él es el rival mandatario del ruso y explicó cuándo va a poder enfrentar a su compatriota. “Canelo tiene la fama y yo busco convertirme en un ídolo también y ganarme la credibilidad de los fanáticos. Que realmente sea ídolo. Después de esta pelea con Bivol la gente se va a dar cuenta sola. Esta pelea con el Canelo sola se va a dar cuando gane”, expresó.

Y agregó: “Ya estamos en pláticas, soy retador oficial y ya peleé dos veces. Es sí o sí con Dmitry Bivol. Ya hemos hecho sparring mucho tiempo. Compartimos gimnasio y el ring, es una buena persona, pero arriba del ring se acaba todo para mí”.