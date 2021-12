¡Munción pesada! Julio César Chávez Jr explicó por qué Canelo Álvarez no es el mejor

Pasan los días y el mundo del boxeo no para de criticar a Saúl Canelo Álvarez por querer seguir el plan de Eddy Reynoso y pelear en el peso crucero ante Ilunga Makabu por el Título Mundial CMB. Quien se unió a las críticas fue Julio César Chávez Jr quien dijo que es bueno con sus cualidades, pero que no tiene los pantalones puestos para demostrarlo ante los mejores.

El pasado seis de noviembre el tapatío hizo historia para el boxeo mexicano al convertirse en el primero en su tierra en ser campeón unificado para toda Latinoamérica. Aquella noche no ganó en las tarjetas, sino que fue en el décimo asalto con un gran KO que hizo recordar a las grandes actuaciones que dio Mike Tyson cuando derriba muñecos en sus mejores años.

Sin embargo, pasan las peleas y el mundo del deporte de los puños no para de criticar al nacido en Guadalajara. Esta vez fue Julio César Chávez Jr, que, en diálogos con TV Boxeo, dijo que su compatriota no tiene los pantalones puestos para demostrar ante los mejores las grandes cualidades que muestra combate a combate.

“Lo que falta para Canelo es hacerlo mejor (para ser el mejor mexicano de la historia). Que por lo menos, en el momento piense la gente que es el mejor mexicano de todos los tiempos. Posiblemente, lo pudiera ser en cualidades, pero no lo es en pantalones”, expresó Chávez Jr sobre el tapatío. Y agregó: “No lo es (el mejor) en pantalones, porque no tiene las agallas para enfrentarse a quien sea como venga. Dos o tres veces con Golovkin, conmigo dos veces; con el que la gente quiera”.

Por último, el excampeón del mundo mediano comentó que hay ciertos detalles que hacen que Canelo Álvarez no sea ídolo, a diferencia de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. “Mayweather y Pacquiao vendían un millón o dos millones de casas peleando con quien sea. Canelo vende 700 u 800 mil casas, que son muy buenas. Tiene una imagen, pero no vende más, ni es Mayweather ni Pacquiao porque no se atreve”, finalizó Chávez Jr.