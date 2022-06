En los últimos días Ryan Garcia, que se prepara para enfrentar a Javier Fortuna, comentó que Gennady Golovkin era favorito para derrotar a Canelo Álvarez el próximo 17 de septiembre. Por otro lado, luego de las palabras de su excompañero de gimnasio, el tapatío lanzó munición pesada contra él al decir que primero gane su primer campeonato mundial. A su vez, comentó que no podrá con Gervonta Davis.

El inicio del año para Eddy Reynoso no fue para nada bueno debido a que el joven peleador de california decidió abandonar su establo, al igual que Frank Sánchez y Andy Ruiz. A su vez, el peleador de Guadalajara, Óscar Valdez y Julio César Martínez cayeron en sus respectivas peleas luego de hilvanar junto al entrenador de Jalisco hayan sumado seis victorias entre los tres.

Por otro lado, Canelo Álvarez comenzó a descargar munición pesada contra Ryan Garcia en Ak and Barak de DAZN, luego de que hay criticado que no iba a poder. “Está enojado por algo, porque ya no está en el equipo. Siempre estará en nuestra contra, no importa en lo que sea. Pero es un niño chiquito. Hay que entenderlo. Necesita aprender muchas cosas. Mi consejo para él es que se concentre en hacer su trabajo, en su carrera, ganar un campeonato mundial primero, y luego hablar de otras personas. Porque no ha logrado nada, y comienza a hablar de otros peleadores que han logrado mucho más. Cuando yo tenía 20 años ya era campeón mundial”, expresó el mexicano a Ak and Barak de DAZN.

Y agregó: “Puedes retar a todos, decir y hablar muchas cosas, pero al final del día, no estás haciendo nada. Así son las cosas. Tenemos que entender que hoy ya no está en el Canelo Team. Va a hablar mierda de nosotros. Está bien. Pero tiene que recordar lo mucho que Eddy hizo por él. Muchas cosas. Él y su padre aún le deben dinero a Eddy, y Eddy no dice nada porque no lo necesita. No es justo que esté hablando mierda de todo el entrenamiento. Él vino a mi gimnasio y le dimos apoyo y cariño. Luego se va, y empieza a decir cosas. No es agradecido. Cuando una persona no es agradecida, es lo peor”.

Canelo dijo si Ryan Garcia va o no poder con Gervonta Davis

Por otro lado, Canelo Álvarez destacó que hay talento en su excompañero, pero no lo suficiente para derrotar a The Tank. “Por supuesto, que lo digo apoyando. ¿Por qué no? No tengo celos. Solo le deseo lo mejor. No creo que Ryan pueda ganarle a Gervonta. No todavía. Pero si se concentra en el boxeo y trata de aprender todo, puede hacer muchas cosas. Tiene mucho talento”, finalizó el mexicano.