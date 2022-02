No es Canelo: David Benavidez no peleó con David Lemiux y ya nombró a su futuro rival

Mientras se espera por la decisión de Saúl Álvarez para el próximo siete de mayo, David Benavidez comienza a prepararse de cara a su choque contra David Lemiux por el Título Mundial Interino del CMB. Por otro lado, el Bandera Roja no superó al canadiense y comenzó a desafiar a Demetrius Andrade, el boxeador que no quiere enfrentar el mexicano.

La historia del excampeón del mundo en las 168 libras lo llevaron a bajar la cabeza y aceptar ir por el cetro interino del organismo Verde y Oro. A partir de ahí, buscar un combate mandatario por parte de Mauricio Sulaiman para que sea obligado a pelear el boxeador de Eddy Reynoso ante él.

Sin embargo, presionar más a Canelo Álvarez, el Bandera Roja comenzó a desafiar a Demetrius Andrade, quien subiría a las 168 libras por el cetro interino de la OMB. Debido a esto, David Benavidez comentó que Boo Boo es un gran boxeador, que se mueve bien, pero que nunca enfrentó a un peleador como él.

“Después de esta pelea (contra David Lemieux), quiero enfrentar a un verdadero campeón mundial como Andrade. Pienso que soy un peleador peligroso con quien sea que pelee, estoy tomando más experiencia, por eso estoy pidiendo peleas más peligrosas. Por eso después de esta pelea quiero pelear contra Andrade, un verdadero campeón mundial”, comentó el excampeón del mundo a FightHype.

Y agregó: “Es un buen peleador si no puedo lograr otras grandes peleas. Ha expresado que le gustaría enfrentarme, yo lo he dicho, así que ¿por qué no hacerlo? Estoy harto de hablar mierda e intercambiar con otros boxeadores que no quieren pelear. Es una pérdida de tiempo, de energía. Si un boxeador quiere pelear, vamos a hacerlo. No estoy aquí para hablar en redes sociales, estoy aquí para hacer grandes peleas”.