No peleó con Bivol y Eddie Hearn dijo cómo Canelo Álvarez se impondrá contra Gennady Golovkin

En pocas horas, Saúl Álvarez regresa al ring para enfrentar a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en el T-Mobil Arena de Las Vegas. Por otra parte, a horas de que se realice el combate, Eddie Hearn habló del choque contra Gennady Golovkin y prometió que la trilogía no tendrá su última pelea a la distancia de doce asaltos y que el mexicano va a lastimar mucho al kazajo en septiembre.

El mundo del boxeo una de las grandes exigencias que había era que se de la trilogía entre el tapatío y el mexicano debido a que las primeras dos peleas habían finalizado con mucha polémica. Debido a esto, de salir ganador en el día de mañana los fanáticos tendrá la pelea que han pedido a lo largo de los últimos años.

Por otra parte, esto se lo imagina Eddie Hearn quien logró firmar un combo de peleas para Saúl Álvarez y no dudó en decir que el combate no llevará a las tarjetas. “Pienso que estar es una pelea diferente esta vez. No pienso que va a termina ren ocho o nueve asaltos. Pienso que ambos muchachos - pienso que triple G dirá ‘Esta es probablemente mi última pelea si pierdo y voy a salir afuera’- y a pesar de esto, pienso que él se verá mucho mejor en las 168 que en las 160. ¿Cuánto tiempo ha estado en las 160 libras, peleando por campeonatos? 14 años en 160. Quiero decir, él será mucho mejor y más fuerte en las 168. El será más agresivo en esta pelea. Él es lento en el inicio, y cuando estuvo fuera por 440, él lo fue, él empezó realmente lento en Japón (contra Ryota Murata)”, comenzó el CEO de Mathchroom Boxing.

Y agregó: “Él, además, fue al patio del campeón, teniendo 440 días sin boxear, tuvo una mala apertura en algunos rounds, y después fue a través de los engranajes y lo derrotó. Él actualmente no pensó su performance.Él será muy agresivo contra Canelo porque él no va a jugar entre los 12 asaltos. Y Saúl va a querer sacarle su cabeza. Te prometo que esa pelea no quiere ir a la distancia porque Saúl lo va a lastimar a él".



Canelo y un recado para Benavidez y Charlo

En el día de ayer, Saúl Álvarez se comparó con David Benavidez y Jermall Charlo al decir que a diferencia de ellos busca grandes peleas. "No necesito decir nada, chicos, necesitan ver y mirar lo que están haciendo ellos y lo que hago yo cierto, es diferente y hay una gran diferencia”, comentó el mexicano a los medios de comunicación.