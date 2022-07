No quiere la revancha con Canelo Álvarez: Eddie Hearn le marcó a Dmitry Bivol a qué mexicano debe enfrentar primero

Gilberto Ramírez no para de pelear por la pelea frente a Dmitry Bivol luego de que haya ganado su combate mandatario contra Yunieski González en el 2021. Por otro lado, luego de que la AMB sancionara la pelea, Eddie Hearn confirmó que el ruso deberá superar primero al peleador de Sinaloa si quiere enfrentar a Canelo Álvarez en mayo de 2023.

Lo sucedido el pasado siete de mayo dejó en el mejor momento a los medios pesados debido a que pueden darse una serie de pelea muy interesantes. A su vez, mientras esto sucede, en el fondo espera tranqui el momento correcto Artur Bertebiev, quien viene de noquear a Joe Smit Jr.

Por otro lado, mientras Dmitry Bivol espera la revancha contra Canelo, Eddie Hearn marcó que deberá cumplir con sus obligaciones con Asociación Mundial del Boxeo. “El hecho es que, para pelear contra Canelo Álvarez, Bivol primero tendría que pelear contra Zurdo (Ramírez). Esa pelea (la revancha entre Canelo y Bivol) no es definitiva porque no podemos esperar hasta mayo. Es imposible y hay mucho riesgo en esas peleas”, explicó el CEO de Matchroom Boxing a The DAZN Boxing Show.

Y agregó: “Ojalá Canelo y GGG tengan una tremenda pelea en septiembre, y si Canelo gana, irá a buscar esa revancha, pero Bivol también va a pelear. Además, no se les olvide, Bivol también quiere la pelea de Beterbiev”. De esta manera, el empresario británico puso las cartas sobre la mesa y entiende que el ruso deberá chocar ante Gilberto Ramírez.

Cabe recordar que ayer, la Asociación Mundial del Boxeo instó a Dmitry Bivol a enfrentar primero al peleador Sinaloa. “El período de campeón de Bivol está condicionado a un término de 24 meses y su última pelea obligatoria fue el 3 de marzo de 2018, la próxima sería después de marzo de 2020. Por eso, debe enfrentar a Ramírez", informó en una carta a ambos peleadores Carlos Chávez, presidente del Comité de Campeonato de la AMB.