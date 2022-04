El gran día se acerca. Falta menos de un mes para que Canelo Álvarez vuelva a subirse al cuadrilátero. Esta vez, para enfrentarse a Dmitry Bivol, peleador ruso. El duelo tendrá lugar el próximo 7 de mayo, en Las Vegas, Nevada. El mexicano recibió un importante aviso por parte del entrenador de Bivol.

Gennady Mashianov dialogó con Little Giant Boxing, sobre el choque que medirá a su dirigido, Dmitry Bivol, contra Saúl Álvarez, campeón mundial y considerado por muchos el mejor libra por libra en la actualidad. "Espero que se sorprenda, con muchas cosas, porque creo que nunca se ha enfrentado a alguien con el conjunto de habilidades que tiene Dmitry sobre el ring", opinó.

Aunque está claro que Canelo Álvarez es el gran favorito a quedarse con el triunfo, Mashianov confía en Dmitry Bivol y se muestra seguro de que el estilo del ruso puede ajustarse muy bien al del boxeador tapatío. Además, resalta que lo más importante será brindar un buen espectáculo al público que se acerque ese día al T-Mobile Arena.

Consultado sobre cuáles eran las virtudes de Bivol que podrían sorprender a Canelo, Mashianov explicó: “No te puedo dar detalles, pero Dmitry tiene las habilidades para pelear y seguir un plan. La prioridad número uno es el choque de estilos para que la gente pueda disfrutar esta pelea. Creo que tenemos suficiente tiempo, todo está en orden y Dmitry está en su mejor momento. Quiere que el público la disfrute y vea realmente el alto nivel de boxeo”.

El ambiente no será un problema

Además de ser el gran favorito, Canelo Álvarez contará con el apoyo del público en el T-Mobile Arena. No obstante, Mashianov no cree que eso pueda afectar a Bivol: “Eso realmente no le molesta, el nunca piensa mucho en una pelea hasta la noche del combate sobre el ring. Es un tipo que siempre está calmado, fuera o dentro del cuadrilátero. Para esta pelea esperamos que toda la multitud apoye a 'Canelo', incluso vemos algo de que los jueces podrían estar del lado de Canelo, ya sabes, pero eso no importa para Dmitry”, analizó el entrenador.