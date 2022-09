No superó a Luis Ortiz y Andy Ruiz ya tiene en mente a su próximo rival

El próximo domingo vuelve tras más de un año de actividad Andy Ruiz en busca de la eliminatoria al título mundial interino CMB frente a Luis Ortiz. Por otro lado, el Rocky Mexicano comentó en las últimas horas que si derrota a cubano va a ir contra Deontay Wilder.

Hablar de la última presentación del mexicoamericano por un cetro mundial deja mucho que desear debido a que perdió por paliza contra Anthony Joshua. Aquella noche, el estadounidense mostró poco de la faceta que lo llevó a dar la victoria la primera vez en Nueva York.

Por otro lado, el próximo domingo tendrá la posibilidad de volver a estar cerca de un choque mundialista, por lo que Andy Ruiz no superó a Lusi Ortiz y ya piensa en Deontay Wilder. “Si Dios quiere y ganamos (a Ortiz) sí me gustaría pelear con (Oleksandr) Usyk, con Anthony Joshua, Wilder. Hay muchas opciones ahorita en los pesos pesados”, comentó a los medios de comunicación.

A su vez, el peleador de Roberto Osuna hizo mucho foco sobre el Bombardero de Acero, excampeón del mundo de los pesados. Esto no es casualidad debido a que ambos son promocionados por Premier Boxing Champions.

“Estamos en la misma compañía. Es una pelea más fácil que se puede hacer contra Wilder, me gustaría pelear con él. Me gustaría en diciembre. Él pelea en octubre y si Dios quiere y gana también me gustaría pelear con él”, expresó Andy Ruiz, quien ya se imagina fecha con Deontay Wilder.