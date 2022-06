Tras noquear a Jimmy Kelly en el quinto asalto, Jaime Munguia pidió por Jermall Charlo. ¿Pero qué posibilidad real hay de que sea esa su próxima pelea? No tan rápido.

No tan rápido, Munguia: ¿Cuántos escalones hay entre Jimmy Kelly y Jermall Charlo?

Este sábado, en el Honda Center de Anaheim, Jaime Munguia no dejó ningún tipo de dudas sobre su superioridad imponiéndose al británico Jimmy Kelly con un espectacular nocaut en el quinto asalto. Poco después de anunciado el fallo oficial de la pelea, todavía sobre el cuadrilátero, el mexicano pidió la cabeza de Jermall Charlo.

"Quiero decirle a Jermall Charlo, como dice Oscar De La Hoya, que le salgan los huevitos y que venga a pelear conmigo. Que no se esconda detrás de Al-Haymon", expresó el oriundo de Tijuana, de 25 años, que hace tiempo persigue la oportunidad de retar al campeón mundial de peso mediano del CMB.

Pero más allá de los deseos de Munguía, nada parece indicar que Jermall Charlo sea el escalón siguiente a Jimmy Kelly. En primer lugar, porque desde que decidió dejar vacante el título mundial de peso súper wélter de la OMB para subir a las 160 libras, el mexicano no ha enfrentado a oponentes que, pese a sus victorias, lo hagan merecedor de un tiro mundialista.

Este, sin embargo, no es el único problema para Munguia. Sucede que el estadounidense parece estar más cerca de subir a la división de peso súper mediano que de hacer otra defensa a su cinturón del CMB luego de cumplir con el combate ante Maciej Sulecki que estaba programado para el próximo 18 de junio y del que se bajó por una lesión en la espalda.

¿Jermall Charlo está pensando en Munguia?

Actualmente, Jermall Charlo no tiene ningún interés en enfrentar a Jaime Munguia. No precisamente porque quiera esquivarlo, sino porque tiene planes que nadie podría negar que son más ambiciosos. El principal es poder enfrentar a Canelo Álvarez y buscar arrebatarle su campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano. Aunque para concretar esa oportunidad no descarta poder hacer primero un combate ante Caleb Plant o David Benavídez.