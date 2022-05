En una fecha atípica para las grandes carteleras de boxeo, Naoya Inoue y Nonito Donaire están listos para prenderle candela al próximo martes 7 de junio en Saitama, Japón, donde volverán a verse las caras después de dos años y medio para unificar títulos mundiales en la división de peso gallo.

El 7 de noviembre de 2019, también en la Súper Arena que los reencontrará en nada más que una semana, fue Inoue quien salió victorioso en decisión unánime para arrebatarle al filipino el cinturón de la AMB que ostentaba en ese momento y añadirlo a su título de la FIB. Pero Donaire volvió a coronarse campeón mundial venciendo en mayo del año pasado a Nordine Oubaali por nocaut en el cuarto asalto, quitándole el cinturón del CMB que ahora expondrá ante el japonés.

Aquella batalla fue declarada la mejor del año en 2019, pero no tuvo el final que esperaba Donaire, quien renovado en expectativas está seguro de que podrá corregir errores del pasado y vengarse del Monstruo Japonés. "Nuestra primera pelea fue brutal y sorprendente, fue un clásico, pero la revancha va a ser aún mejor", avisó.

Y agregó: "Me dirijo a esta pelea monumental con una nueva mentalidad, porque la primera pelea con Inoue fue un despertar para mí y ahora sé que puedo vencerlo. No solo es la pelea que yo quería, sino la que el mundo quería. El 7 de junio, en Japón, será una noche especial para el deporte y no se equivoquen, terminará con una victoria de Donaire”.

ESPN transmitirá las acciones de Inoue vs Donaire II

Hace ya un par de semanas, desde ESPN se confirmó que estarán transmitiendo la cartelera que estelarizarán Naoya Inoue y Nonito Donaire el próximo martes 7 de junio desde Saitama, Japón. “La primera pelea de Naoya Inoue y Nonito Donaire es una de las mejores peleas de campeonato que he visto, y estoy encantado de que los fanáticos puedan ver la revancha en ESPN+”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum.