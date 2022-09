Aunque el combate no está confirmado todavía, todo parece indicar que Anthony Joshua finalmente aceptará la oferta para ser retador al título mundial de peso pesado del CMB que ostenta Tyson Fury el próximo 3 de diciembre, tomando así la posibilidad de volver a pelear por un cinturón mucho antes de lo que había imaginado tras su derrota del 20 de agostó en la revancha ante Oleksandr Usyk.

Precisamente el ucraniano había rechazado la posibilidad de enfrentar en diciembre al Rey de los Gitanos en un combate por el campeonato mundial indiscutible, pues señaló que necesitaba tiempo para descansar y compartir con su familia después de un arduo campamento de entrenamiento.

Por haber sido el propio Usyk quien dijo que una pelea ante Fury no sucedería hasta 2023, sorprendió que al ver que este negocia una pelea con Joshua haya decidido elegir un rival diferente para su próxima pelea, que no es otro que el excampeón mundial del CMB Deontay Wilder.

"No tengo ningún sentimiento especial sobre Fury y Joshua peleando. Realmente no me importa si Fury quiere pelear con alguien. Mi equipo está trabajando para que vuelva al ring. Puedo pelear con Deontay Wilder a continuación. Es un peleador peligroso y esa pelea posiblemente suceda en Estados Unidos", dijo en exclusiva con The Ring.

Además, el campeón mundial de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB dijo tener intenciones de sentarse en la primera fila del Barclays Center de Brooklyn para ver a Wilder regresar a los cuadriláteros el próximo 15 de octubre, cuando se mida ante Robert Helenius.