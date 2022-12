El pasado cinco de noviembre, Gilberto Ramírez fue superado ampliamente por Dmitry Bivol, quien defendió con éxito su Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otro lado, Óscar de la Hoya habló en las últimas horas sobre la derrota del nacido en Sinaloa, pero al defenderlo lo terminó tundiendo con una lapidaria frase.

En la previa, el excampeón del mundo de las 168 libras de la OMB se veía ganador y comentó en más de una ocasión que iba a vengar a Canelo Álvarez de su caída el pasado siete de mayo. Sin embargo, el ruso se lo llevó por delante y le dio una verdadera paliza en doce rounds, los cuales fueron un sufrimiento para el mazatleco.

A su vez, Óscar de la Hoya, uno de los promotores de la pelea, se mostraba confiado en que su peleador podía salir con la mano en alto debido a que consideraba que tenía lo necesario para arrebatarle el título a Dmitry Bivol. Sin embargo, el exboxeador comentó que fue la falta de experiencia lo que le privó salir con la mano en alto para reaccionar de otra manera ante la adversidad.

“Bivol es especial. Creo que lo que pasó es que el Zurdo, en un gran momento, en un gran escenario, y contra un gran peleador, posiblemente se congeló en la pelea”, expresó el Golden Boy a Fight Hype. Y agregó: “Pero Bivol, mis respetos para él,es uno de los mejores peleadores que hay libra por libra”.

Bivol no quiere pensar en Canelo Álvarez

En las últimas horas, Dmitry Bivol fue consultado sobre Canelo Álvarez y dijo que no quiere estar pensando en la decisión que tome. “No me importa, para ser honesto. No quiero pensar. No quiero depender de su decisión sobre con quién quiere pelear”, declaró el Campeón del Mundo AMB Medio Pesado a iFL TV.