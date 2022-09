Una de las peleas que busca Ryan Garcia hace un largo tiempo es el choque contra Gervonta Davis por el Título Mundial Ligero Regular AMB. Por otro lado, en las últimas horas, el peleador de Óscar de la Hoya acusó a The Tank de querer agredirlo en un club. ¿Pasó el primer round?

A lo largo de los últimos dos años, el peleador de San Diego no ha parado de pedir el combate contra el peleador de Premier Boxing Champions. Sin embargo, los intereses de las diferentes promotoras llevan a que el combate no se lleve adelante.

A pesar de esto, Ryan Garcia parece no darse por vencido, por lo que sigue buscando la pelea con Gervonta Davis. Debido a esto, el peleador de California contó que se encontró en un club con The Tank y dijo que lo agredió, pero que no tuvo miedo por la seguridad que había.

“Vi a The Tank en el club. Él es un chico duro. Es muy discreto con su chaqueta. Fui hasta su mesa con estos chicos y dije: ‘¿Vamos a hacer que la pelea suceda?. Pienso que lo ofendí por esto y se puso nervioso. Yo estaba como ‘¿Qué vas a hacer sobre esto? ¿No hay respeto?’ Él me respondió: ‘Nah, no hay respeto aquí’”, expresó en sus redes sociales.

Y agregó: “Después él tomó mi cadena, pero no estaba preocupado por esto. Hay muchos guardias de seguridad ahí. Sabía que él no iba a tomar mi cadena o hacer algo. Él quería mostrarse duro”. Por último, comentó que se cruzaron un par de palabras, las cuales no quiso repetir, pero que va a hablar en el ring.

“Fuera del ring podes actuar duro todo lo que quieras. Dentro del ring, todo esto cambia. Definitivamente lo hace. No voy a estar actuando como duro. Yo solo actúo duro cuando lo necesito. No necesito alardear de eso”, finalizó