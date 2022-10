Desde la aparición de Isaac Cruz generó un enorme sorpresa debido a que pudo llevar de la mejor manera su derrota contra Gervonta Davis, por lo que se lo pide contra los mejores peleadores de las 135 libras. Por otro lado, quien coqueteó con la idea de enfrentar fue Ryan Garcia, por lo que el padre del Pitbull lo tundió al decir que es puro humo.

A lo largo del 2022, el peleador de Ciudad de México no ha parado de pedir la revancha contra el peleador de Premier Boxing Champions. Por otra parte, quien ha asomado como posible boxeador a enfrentar es el de Óscar de la Hoya, personaje que dice que llamaron y que no quieren la pelea porque está con otra promotora.

A pesar de esta, el padre de Isaac Cruz parece obsesionado con el boxeador de California y no paró de tundir. "A más de una persona les he aceptado lo que yo gane a que lo noqueamos, pero nadie dice acá estoy, incluso a Óscar de la Hoya”, comenzó Cruz Sr a la Casaca Boxing Club.

Y agregó: “A Óscar de la Hoya le podemos decir, ‘sale, haz la pelea’ y que nada más hablen en las redes, como lo han hecho. Ya sabes que él habla cuando cualquier peleador trasciende. Nada más es puro pico de gallo, como le decimos aquí en México. Estamos para cualquiera, es más, hasta en 140 podemos pelear con Ryan y diría que no porque le rehuye. Yo no veo por qué Ryan corrió como gallina al Pitbull”.

Por último, el padre del Pitbull comentó la espina que tienen clavada y que quieren ir contra el indiscutido de los 135 libras. “Tenemos la espinita, como todo el mundo, de pelear contra Gervonta para que vean que no nos ganó y demostrarle al mundo que podemos ganarle”, comentó. Y añadió que “No es algo que estamos todo el mundo encima que sea la revancha. Me da gusto que Devin Haney alce la mano y diga que sí quiere pelear contra el Pitbull porque ahí demuestra uno que no está escogiendo a los rivales. Sería una sensacional pelea, pero tenemos que ganarle a Devin Haney y coronarse campeón del mundo”.