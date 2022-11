Dmitry Bivol no solo no le permitió al Zurdo Ramírez vengar al boxeo mexicano el pasado 5 de noviembre en la Etihad Arena de Abu Dabi, sino que por momentos le dio una auténtica lección de boxeo para llevarse la victoria en una decisión unánime que no admite lugar a la discusión y volver a defender con éxito el título mundial de peso semipesado de la AMB.

Aunque el ruso tiene más de un frente abierto pensando en su próxima pelea, porque le quedó una defensa pendiente ante Joshua Buatsi y porque también podría buscar el combate por ser indiscutible en las 175 libras ante Artur Beterbiev; el combate que más se está esperando es su revancha con Saúl El Canelo Álvarez, a quien derrotó en mayo.

En relación a ello, Eddie Hearn sugirió la posibilidad de que la misma no se haga en el peso semipesado sino en las 168 libras en que el mexicano es campeón mundial indiscutible. Unos días después, el propio Bivol dio su parecer sobre la propuesta del promotor británico, CEO de MatchRoom Boxing.

"No es mi preferencia, pero podríamos hacerlo. Por los cuatro cinturones, es una pelea interesante. ¿Por qué no? Pero recuerda: soy un peso semipesado. Este es mi peso", expresó Bivol, quien quiere hacer valer su victoria ante el Canelo y ser él quien imponga condiciones para una revancha.

"Cuando me tocó pelear con alrededor de 165 libras, estaba peleando primero por hacer el peso y luego contra mi oponente. Decidí que no quiero hacer ese peso. Pero trabajé con nutricionistas y aprendí a ganar peso. Antes del pesaje para esta pelea, comí. Tomé un pequeño desayuno y luego llegué a la báscula para hacer el peso. Creo que podríamos hablar de eso, por supuesto", explicó a continuación.