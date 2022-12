La carrera de Dmitry Bivol no depende de Canelo Álvarez y el ruso tiene muy claro que hay otras grandes peleas que puede tomar fuera de la revancha con el tapatío.

¿Qué peleas puede tomar Dmitry Bivol si no hay revancha con Canelo Álvarez?

Tal y como pinta el panorama, es muy difícil pensar en una revancha entre Dmitry Bivol y Saúl El Canelo Álvarez antes del segundo semestre de 2023. Esto no quiere decir que ambos peleadores vayan a mantenerse inactivos hasta esa fecha. Todo lo contrario, ya están planeando cuál será su primera pelea en el nuevo año que está a la vuelta de la esquina.

El ruso, campeón mundial de peso semipesado de la AMB, sabe aunque Canelo no lo diga que este no querrá enfrentarlo a continuación, pues le supondría tomar un altísimo riesgo teniendo en cuenta que todavía no sabe cómo responderá su muñeca izquierda tras la operación a la que se sometió hace unos meses.

Entendiendo que su carrera no depende de lo que pueda hacer o no el tapatío, Dmitry Bivol maneja opciones de alto nivel para hacer su regreso a los cuadriláteros. El reto ineludible sería una pelea ante Artur Beterbiev por el campeonato mundial indiscutible de las 175 libras, aunque no será nada sencillo llegar a un acuerdo.

Pero hay otras peleas que serían del gusto de los fanáticos, como la posibilidad de medir fuerzas ante David Benavídez si es que este finalmente cumple con su aviso de subir de división en busca de las grandes peleas que le ha costado concretar en 168 libras. Un desafío que Bivol dejó pendiente para enfrentar a Gilberto Ramírez, a quien en noviembre derrotó en decisión unánime, tiene como contendiente a Joshua Buatsi, quien también es promovido por Eddie Hearn y MatchRoom Boxing.

Bivol no será el Lado B de Canelo Álvarez

Cuando haya que negociar una revancha ante Saúl El Canelo Álvarez, Dmitry Bivol no quiere que se repita lo que sucedió previo a la primera pelea, para la cual pese a ser él quien defendía el título mundial de peso semipesado de la AMB debió ceder a las condiciones del mexicano y ocupar el lugar de "Lado B". Como campeón y como vencedor en ese primer combate, el ruso quiere ser quien imponga los términos. Y si Canelo no lo acepta, deberá resignarse a no tener desquite.