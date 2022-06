Una de las grandes noticias que tuvo el boxeo mexicano en el 2022 fue la consagración de Esteban Bermúdez como el nuevo Campeón del Mundo Mínimo AMB. Debido a esto, repasamos parte de la carrera del peleador Nezahualcóyotl, quien debe ser albañil para poder comer.

A lo largo de la historia del deporte siempre se supo que hay algún atleta que hace lo imposible para poder pagar sus gastos y prepararse de cara a los torneos más importante. En el boxeo, no es la primera vez que se conoce del algún peleador que tiene otro tipo de trabajo para vivir.

Este es el caso de Esteban Bermúdez quien el pasado 28 de mayo logró consagrarse Campeón del Mundo AMB Mínimo tras vencer por KOT 6 a Carlos Canizales. A su vez, en dialogo con Izquierdazo, el boxeador mexicano explicó por qué debe trabajar como albañil y cómo es su día a día cuando no tiene una pelea importante.

“La verdad, yo si no trabajo no como. Soy entrenador de box y también trabajo en albañilería”, comentó el boxeador. Y agregó: “Ocupo el ingreso para mis gastos diarios. Es un poco de entrenador y de albañilería, con eso completo para el gasto. No tengo casa propia, vivo con mis papás, que es un orgullo tener a mis padres con vida, es lo más importante”. Por último, comentó que en el día a día se levanta a las cinco de la mañana para correr, abre el gimnasio La Arena de siete a doce del medio día para regresar a las cuatro de la tarde al mismo. “En preparación sí me olvido totalmente de ello. Pero si no hay que completar el gasto, trabajo con mi suegro, soy maestro albañil”.

¿Quién es Esteban Bermúdez, el nuevo campeón del mundo mexicano?

Como decíamos, Esteban Bermúdez se consagró campeón del mundo AMB mínimo el pasado 28 de mayo contra Carlos Canizales. A aquella pelea llegaba con un récord de 14 peleas ganadas, 10 por la vía rápida, tres derrotas (una por KO), y dos empates. Por otro lado, el próximo 10 de junio defiende su cetro ante el japones Hiroto Kyoguchi en Guadalajara.