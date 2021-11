Hace más de una semana, Saúl Canelo Álvarez logró una meta histórica al convertirse en Campeón Indiscutido de las 168 libras y ahora quiere enfrentar al Campeón del Mundo Crucero del CMB, Ilunga Junior Makabu. Debido a esto, repasamos quién es el peleador africano contra quien busca hacer historia el peleador de Guadalajara.

En Las Vegas, tanto el peleador de Guadalajara como Eddy Reynoso dejaron en claro que el año que viene van a ir en busca de las mejores peleas de la categoría o dar el salto a las 175 libras. Sin embargo, las palabras de entrenador de Jalisco sorprendieron a más de uno debido a que quieren ir por un campeonato mundial en las 200 libras y el organismo Verde y Oro aprobó su combate.

La idea del Canelo Álvarez y su entrenador es enfrentar a Ilunga Junior Makabu Campeón del Mundo CMB Crucero. El nacido en la República Democrática del Congo ostenta un récord de 28 peleas ganadas, 25 por la vía rápida y dos derrotas por KO.

Por otra parte, el peleador de 34 años se consagró campeón mundial de las 200 libras ante el polaco Michal Cieslak el 31 de enero de 2020, en Kinshasa. A su vez, su única defensa la realizó en diciembre del año pasado cuando venció por la vía rápida en el primer asalto al nigeriano a Olanrewaju Durodola, es decir tiene una larga inactividad.

Por otro lado, a lo largo de su carrera, Makabu no tuvo una gran oposición y en su primera presentación mundialista perdió ante Tony Bellew en Gran Bretaña en mayo de 2019. Cabe destacar que el congoleño realizó varias peleas en Europa, pero no ante grandes rivales de las 200 libras. En otras palabras, Canelo Álvarez estaría enfrentando a una de los cruceros más débil de la actualidad, lo que no significa que salga airoso de esa pelea debido a que la pegada en esta categoría es muy diferente.