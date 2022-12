En el día de hoy se confirmó que el próximo dos de febrero Vaquero Navarrete tiene todo listo para su estreno en el 2023 cuando enfrente a Liam Wilson por el Título Mundial OMB Superpluma Vacante. Para el peleador de San Juan Zitlaltepec tendrá la oportunidad de lograr alcanzar su tercer cetro mundialista en una categoría diferente, por lo que repasamos parte de la carrera del australiano.

Uno de los combates más atractivos que se esperaba para el inicio de año era el choque entre Navarrete y Óscar Valdez. No era para menos las expectativas debido a que ambos peleadores están cerca del mejor momento que tienen en su carrera como profesional, sumado que ambos son mexicanos.

Finalmente, el peleador de Eddy Reynoso se lesionó, por lo que el Vaquero irá en busca de su tercer título mundial en una categoría diferente cuando enfrente a Liam Wilson por el cetro OMB Superpluma. Cabe recordar que el peleador de Bob Arum se consagró en supergallo y pluma sin tener un gran rival que le genere peligro dentro de un ring.

Por otra parte, el australiano no sería un adversario que signifique un verdadero desafío debido a que ostenta un récord de once peleas ganadas, siete por KOs, y una derrota por la vía rápida ante Joe Noynay. A su vez, siempre peleó en su tierra y podríamos decir que no tiene tanta potencia porque derrotó al argentino Matías Rueda, un boxeador que no tiene aguante en su quijada y que siempre que le pegan siente los golpes.

De esta manera, el Vaquero Navarrete no tendrá una rival de fuste con Liam Wilson, por lo que tiene una gran posibilidad de volver a ser campeón del mundo por tercera vez consecutivo en una categoría diferente.